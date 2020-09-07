Тысячи граждан попали в ловушку объявленных каникул по кредитам

Более 15 тысяч россиян получили уведомления от банков о начисленных пенях по просроченным кредитам с апреля по август 2020 года. Как пояснили в ЦБ, граждане рассчитывали на объявленные президентом "кредитные каникулы" из-за эпидемии коронавируса, но финансовые организации отклонили их заявки.

В общей сложности, банки получили свыше 360 тыс. заявлений на предоставление отсрочки по кредитам. В большинстве случаев кредитные организации шли навстречу клиентам и были лояльны даже к тем, кто не вполне соответствовал условиям, например, чей доход снизился из-за COVID-19 чуть менее, чем на 30%, пишут "Известия".

Однако для получения льготы необходимо было предоставить в банк в течение 90 дней пакет документов, подтверждающих право клиента на отсрочку. Это сделали не все, поэтому их запросы аннулировали и насчитали пени за время неплатежей.

Теперь у таких граждан испорчена кредитная история, отмечает URA.RU. В ЦБ предупредили, что пока штрафы получили только 4% заемщиков, чьи заявления на отсрочку выплаты долга отклонил банк. Но еще 40% – в зоне риска. Воспользоваться президентскими льготами смогли 57,9% держателей кредитных договоров, чьи доходы резко снизились из-за эпидемии.

Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля 2020 года. Воспользоваться им можно до 30 сентября 2020 года. Установлена предельная сумма долга, по которому действует льгота. Заемщик вправе выбрать, нужна ли ему полная отсрочка или он готов платить, но меньшую сумму. О том, какие "подводные камни" ожидают граждан, воспользовавшихся льготой, рассказал эксперт "ФедералПресс".