Американцы устроили жесткий досмотр сотрудникам МИД перед переговорами - об этом случае рассказал журналист

Мария Захарова не стала соглашаться на условия дипломатов США и метко послала их на переговорах по Сирии в Вене. Очевидцем этого стал журналист Станислав Натанзон, который и рассказал историю в соцсетях.

Соединенные Штаты на встрече были принимающей стороной, то есть отвечали за безопасность участников. В Вене же американцы внезапно потребовали досмотреть не только журналистов, но и дипломатов.

"Потребовали вывернуть карманы, отдать вещи и "сесть на детский стульчик",

– вспоминает Натанзон. В противном случае "деловитые, надменные, грозные" американцы угрожали не пустить сотрудников российского МИД к Джону Керри, который на тот момент был госсекретарем США.

Однако после того как Мария Захарова послала дипломатов, они "послушно туда пошли", поделился журналист. Он написал в своем телеграм-канале, что дальнейшая встреча Сергея Лаврова и Джона Керри прошла как положено.

Историю из прошлого Натанзон вспомнил после объяснения Захаровой шутки о президентах Сербии и США. Представитель МИД объяснила, что она не принимает высокомерного отношения со стороны США.