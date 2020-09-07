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Мария Захарова не стала соглашаться на условия дипломатов США и метко послала их на переговорах по Сирии в Вене. Очевидцем этого стал журналист Станислав Натанзон, который и рассказал историю в соцсетях.
Соединенные Штаты на встрече были принимающей стороной, то есть отвечали за безопасность участников. В Вене же американцы внезапно потребовали досмотреть не только журналистов, но и дипломатов.
"Потребовали вывернуть карманы, отдать вещи и "сесть на детский стульчик",
– вспоминает Натанзон. В противном случае "деловитые, надменные, грозные" американцы угрожали не пустить сотрудников российского МИД к Джону Керри, который на тот момент был госсекретарем США.
Однако после того как Мария Захарова послала дипломатов, они "послушно туда пошли", поделился журналист. Он написал в своем телеграм-канале, что дальнейшая встреча Сергея Лаврова и Джона Керри прошла как положено.
Историю из прошлого Натанзон вспомнил после объяснения Захаровой шутки о президентах Сербии и США. Представитель МИД объяснила, что она не принимает высокомерного отношения со стороны США.
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