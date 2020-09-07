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Врачи вывели Алексея Навального из комы. Об этом сообщили в клинике "Шарите" в Германии, где находится оппозиционер. Кроме того, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Навальный постепенно приходит в себя и уже реагирует на обращения окружающих. Состояние его здоровья постепенно улучшается, говорится в пресс-релизе, который размещен на сайте клиники.
Отмечается, что медики находятся в тесном контакте с женой Навального Юлией. В больнице заверили, что подробности состояния оппозиционного политика сделают достоянием общественности, если он сам того пожелает.
Возникает вопрос, как в случае, если Навальный не захочет обнародовать эти данные, быть российской стороне, от которой требуют незамедлительного расследования "отравления".
Напомним, подробности о случившемся с Навальным появились 20 августа. Оппозиционеру стало плохо в самолете по пути в Москву. Воздушное судно экстренно посадили в Омске, Навального госпитализировали. Позже его вывезли в Германию, где медики приняли решение погрузить его в искусственную кому. Россию спустя некоторое время начали обвинять в причастности к отравлению Навального – привычным Западу "Новичком" – и требовать доказательств невиновности.
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