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Леонид Рошаль прокомментировал публичное письмо Юлии Навальной, с которым она обратилась к врачу накануне. Профессор отметил в соцсетях: пост жены оппозиционера не имеет ничего общего с тем, что он говорил.
"Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы",
– ответил супруге Алексея Навального хирург, добавив, что был о ней другого мнения. В "Твиттер" Рошаль пожелал оппозиционеру скорейшего выздоровления, а его жене – беречь себя.
За день до этого Навальная написала длинное письмо доктору, в котором раскритиковала поведение сотрудников больницы, куда доставили ее мужа, а также самого Рошаля. Юлия Борисовна упрекнула врачей в том, что они предали огласке диагноз оппозиционера и не пускали родственников из-за "выдуманных правил".
"Вся ваша публичная деятельность последних лет не дает мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас",
– обратилась Навальная к Рошалю. Она написала в "Инстаграм", что врач на самом деле хочет "выведать информацию и выслужиться", а не помочь больному".
Письмо супруги оппозиционера было вызвано предложением Рошаля создать совместную группу врачей из России и Германии, которая займется выяснением случившегося с Навальным.
Сегодня, 7 сентября, немецким врачам удалось вывести Алексея Навального из комы. По словам медиков, ему постепенно становится лучше.
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