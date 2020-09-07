Рошаль отреагировал на хамское письмо жены Навального

Рошаль отреагировал на хамское письмо жены Навального
Леонид Рошаль. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Врача удивил тон супруги оппозиционера

Леонид Рошаль прокомментировал публичное письмо Юлии Навальной, с которым она обратилась к врачу накануне. Профессор отметил в соцсетях: пост жены оппозиционера не имеет ничего общего с тем, что он говорил.

"Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы",

– ответил супруге Алексея Навального хирург, добавив, что был о ней другого мнения. В "Твиттер" Рошаль пожелал оппозиционеру скорейшего выздоровления, а его жене – беречь себя.

За день до этого Навальная написала длинное письмо доктору, в котором раскритиковала поведение сотрудников больницы, куда доставили ее мужа, а также самого Рошаля. Юлия Борисовна упрекнула врачей в том, что они предали огласке диагноз оппозиционера и не пускали родственников из-за "выдуманных правил".

"Вся ваша публичная деятельность последних лет не дает мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас",

– обратилась Навальная к Рошалю. Она написала в "Инстаграм", что врач на самом деле хочет "выведать информацию и выслужиться", а не помочь больному".

Письмо супруги оппозиционера было вызвано предложением Рошаля создать совместную группу врачей из России и Германии, которая займется выяснением случившегося с Навальным.

Сегодня, 7 сентября, немецким врачам удалось вывести Алексея Навального из комы. По словам медиков, ему постепенно становится лучше.

Карина СИРАЗОВА

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