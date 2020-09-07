Наши специалисты предлагают внимательно присмотреться к иностранным разработкам

Отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" уже заинтересовала более 20 стран. В Россию поступили заявки на приобретение около миллиарда доз препарата. Тем не менее на Западе продолжают через СМИ дискредитировать российские разработки. На претензии зарубежных скептиков ответил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Запад не хочет признавать лидерство РФ в разработке вакцины от коронавируса, более того, Москву обвиняют в воровстве технологий по ее созданию. Однако Россия ни у кого не похищала препарат, а разработала его самостоятельно, отметил Дмитриев. Он напомнил, что для создания "Спутника V" за основу была взята уникальная технология двух аденовирусных векторов человека, которая используется для профилактики опасной инфекции только в нашей стране.

"Векторы – это генно-модифицированные вирусы, неспособные к воспроизводству и несущие в себе генетический материал внешней оболочки коронавируса. В технологии применяется два различных аденовирусных вектора человека – 5-го и 26-го серотипа для первой и второй инъекции соответственно. Эта технология позволяет преодолеть предсуществующий иммунитет к аденовирусам", – написал специалист в Sputnik.

Глава РФПИ добавил, что российские ученые применили двухвекторную платформу, разработанную еще в 2015 г. против лихорадки Эбола. По истечение двух лет данная эпидемия была побеждена, подчеркнул Дмитриев.

Помимо этого у западных конкурентов есть вопросы к результатам клинических испытаний. Но и здесь им дан достойный ответ, причем не из Москвы. Результаты первой и второй фазы клинических испытаний опубликовал один из ведущих мировых журналов по медицине The Lancet 4 сентября, пишет эксперт.

Отмечается, что каких-либо серьезных побочных эффектов ни по одному из критериев не выявлено, в то время как у других препаратов они варьируются от одного до 25%. "Спутник V" сформировал устойчивый иммунитет к коронавирусу у 100% добровольцев. А вот у западных вакцин, в частности, у создаваемой британской фармкомпанией AstraZeneca, уровень вырабатываемых антител в 1,5 раза меньше, чем у российского препарата.

Ученые центра имени Гамалеи доказали эффективность платформы аденовирусных векторов человека – на основе 5-го и 26-го стереотипов, что позволяет добиться наиболее эффективной иммунной реакции. При использовании одного вектора организм пациента отвергает вакцину на втором уколе.

"Таким образом, использование двух разных векторов в вакцине "Спутник V" помогает избежать возможного нейтрализующего эффекта и создает более сильный и длительный иммунитет", – пояснил глава фонда.

Он назвал безосновательной критику небольшого участия испытуемых в РФ по сравнению с британцами, поскольку наши добровольцы получали по два укола "Спутника", в отличие от подданных Соединенного Королевства, получавших дозу AstraZeneca. К тому же в третьей фазе у нас примут участие свыше 40 тыс смелых россиян, а в Туманном Альбионе около 30 тысяч.

Ускоренную регистрацию российской вакцины специалист объяснил тем, что платформа аденовирусных векторов человека признана эффективной и безопасной в ходе свыше 250 исследований на протяжении не одного десятилетия. А результаты I и II фазы клинических испытаний дали положительный эффект. Кроме того, напомнил Дмитриев, вышеозначенную платформу используют не только российские ученые, но и компания Johnson & Johnson (только вектор 26-го серотипа") или китайская CanSino (только 5-го серотипа". Между тем, наш "Спутник V" использует оба вектора.

"Теперь мы хотим спросить у критиков: "Что ты смотришь на соринку в глазу своего брата, когда в своем собственном не замечаешь бревна?" – вопрошает глава РФПИ в своей статье.

Дмитриев призвал западные СМИ внимательно присмотреться к разработкам вакцины иностранных коллег российских ученых, особенно тех, кто работает на основе технологии мРНК и аденовирусного вектора обезьяны. Препараты на платформе последних до сих пор не использовались и не получали одобрения медицинских регуляторов. Он подчеркнул, что гарантий долговременной безопасности данных вакцин нет.

