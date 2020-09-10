Граждане обвиняют россиян в приросте больных в стране

Этим летом жители России не задавались вопросом: "А куда поехать отдыхать?" Из-за пандемии коронавируса власти решили закрыть границы и прекратили авиасообщение с зарубежными странами, поэтому летние отпуска россияне провели на отечественных курортах. Однако в конце июля Турция объявила, что с 1 августа готова принять наших туристов.

Путешественники сразу же начали бронировать отели и покупать билеты, а после делиться своими впечатлениями об отдыхе в эпоху COVID-19. Многие россияне остались не совсем довольны новыми правилами. Но, как оказалось, у жителей Турции тоже есть свои претензии к приехавшим россиянам. Они высказали свое возмущение в социальных сетях и настойчиво попросили граждан РФ "остаться дома".

"Сидите дома! Не летите в Турцию! Из-за вас наши дети в школу не ходят! На дистанционке! И каждый день идет прирост зараженных!", "Тут мэр Анталии скоро помрет от ковид… Посидели бы дома, столько тут больных и много туристов", – цитирует местных жителей "Рамблер".

Турки попросили россиян читать, что происходит в их стране, прежде чем бронировать туры и лететь отдыхать. По их мнению, страна "скоро захлебнется в заражениях".

Однако русских туристов это мало волнует. "Если я хочу отдыхать, и это можно сделать в открытой стране, почему нет", – ответила россиянка на просьбу жителей Турции.

Ранее стало известно, что турецкие отели сильно экономят на отдыхающих россиянах.