"Сидите дома": жители Турции в бешенстве от нескончаемого потока российских туристов

"Сидите дома": жители Турции в бешенстве от нескончаемого потока российских туристов
Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Граждане обвиняют россиян в приросте больных в стране

Этим летом жители России не задавались вопросом: "А куда поехать отдыхать?" Из-за пандемии коронавируса власти решили закрыть границы и прекратили авиасообщение с зарубежными странами, поэтому летние отпуска россияне провели на отечественных курортах.  Однако в конце июля Турция объявила, что с 1 августа готова принять наших туристов. 

Путешественники сразу же начали бронировать отели и покупать билеты, а после делиться своими впечатлениями об отдыхе в эпоху COVID-19. Многие россияне остались не совсем довольны новыми правилами. Но, как оказалось, у жителей Турции тоже есть свои претензии к приехавшим россиянам. Они высказали свое возмущение в социальных сетях и настойчиво попросили граждан РФ "остаться дома". 

"Сидите дома! Не летите в Турцию! Из-за вас наши дети в школу не ходят! На дистанционке! И каждый день идет прирост зараженных!", "Тут мэр Анталии скоро помрет от ковид… Посидели бы дома, столько тут больных и много туристов", – цитирует местных жителей "Рамблер". 

Турки попросили россиян читать, что происходит в их стране, прежде чем бронировать туры и лететь отдыхать. По их мнению, страна "скоро захлебнется в заражениях". 

Однако русских туристов это мало волнует. "Если я хочу отдыхать, и это можно сделать в открытой стране, почему нет", – ответила россиянка на просьбу жителей Турции. 

Ранее стало известно, что турецкие отели сильно экономят на отдыхающих россиянах. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Депутат Рады похвастался разгромом "жадных московитов" украинцами в 1514 году

Между тем в войне победило Русское государство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей