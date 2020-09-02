Отдых со скидкой: как отели Турции экономят на россиянах

Отдых со скидкой: как отели Турции экономят на россиянах
Фото: Konrad Wothe/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Оплаченная система "все включено" не исключает дополнительных расходов в гостинице

Привыкшие к комфортному отдыху в Турции россияне в этом году столкнулись с непредвиденными трудностями. Как оказалось, многие отели, работающие по системе "все включено", серьезно урезали свои услуги, не поставив постояльцев в известность заранее.

Отсутствие косметических средств в ванной поразило россиянку, купившую тур в один из пятизвездочных отелей Турции.

"У нас в номере было только мыло и гель для душа. За 4 дня, проведенных в бассейне, море и аквапарке, начинаешь сильно нуждаться в лосьоне для тела и кондиционере для волос",

написала автор канала "Мама на море" в "Яндекс.Дзен". Женщина признала, что купила тур с большой скидкой. Но она не предполагала, что понижение стоимости отдыха означает большую экономию руководства гостиницы буквально на всем. В частности, в их случае не работал тренажерный зал, практически отсутствовала дневная анимация, в 17:00 отключали водные горки в бассейне, а вечерами постояльцев развлекала "местная команда кавээнщиков".

Россиянка порекомендовала соотечественникам учиться на ее опыте и быть готовым к тому, что купленный со скидкой тур в Турцию не будет соответствовать их ожиданиям.

В комментариях читатели статьи отметили, что отдохнуть в подобном отеле можно было и за меньшие деньги. А некоторые удивились, что люди, отдыхающие в пятизвездочных номерах, пользуются выставленной в них косметикой.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил отдыхающих на полуострове россиян о возможных неприятностях.

О том, как вернуться из Турции без проблем, рассказали специалисты.

Николай ВИКТОРОВ

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