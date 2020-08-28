Туристам рассказали, чего нельзя делать в чужой стране

В последнее время стали чаще появляться сообщения о проблемах, возникающих у граждан России, возвращающихся домой после отпуска в Турции. Рекомендации, как не испортить впечатления от отдыха, дали в генконсульстве РФ в Анталье.

Главное, на что посоветовали обратить внимание дипломаты, – это список вещей, запрещенных к вывозу из Турции. Это не только предметы искусства или кусочки древней мозаики, найденные на археологических раскопках, но даже предметы быта, изготовленные более 100 лет назад. Например, старинные утюги или ключи могут свободно продаваться на местных рынках, но вывозить их за границу нельзя. За это в Турции предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Чтобы избежать неприятностей, россиянам порекомендовали в принципе не приобретать ничего старинного в Турции и вообще при любой покупке требовать чек. А в музеях и на раскопках лучше ничего не трогать руками.

"Не забирать ничего "на память" и убедиться, что эти правила не нарушаются вашими детьми", – указали дипломаты.

В комментариях к рекомендациям консульства знатоки напомнили, что и ракушки на турецких пляжах лучше не собирать, а то на границе могут возникнуть сложности.

Со своей стороны, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что турецкие таможенники очень строго относятся к любому оружию, даже детскому игрушечному, поэтому сабли и пистолетики на отдых брать не нужно. А вот к существующему запрету на вывоз из Турции кофе, чая и специй проверяющие относятся спустя рукава и придираются, только если турист везет большой объем этих продуктов, передает "Вестник АТОР".

О том, как проходит отдых в Турции на фоне пандемии коронавируса, рассказали очевидцы.