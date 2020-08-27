Большинство привычных развлечений оказались недоступными

В августе у россиян вновь появилась возможность летать в Турцию, и теперь с курорта возвращаются первые путешественники. Как проходит отдых после открытия авиасообщения и чего лишились туристы, рассказала вернувшаяся из Бодрума Анна Соловьева.

По словам отдохнувшей, сотрудники отеля строго соблюдали все правила, введенные турецкими властями: на пляжах было достаточно свободного места, все лежаки и столы дезинфицировали, а антисептики стояли практически везде.

Привычного для туристов шведского стола больше нет: на раздаче стоит отдельный человек и подает блюда гостям. Кроме того, в помещении обязательны маски, которые разрешается снимать только за столиком.

Соловьева рассказала в эфире "Говорит Москва", что в отеле работал лишь открытый бассейн. Анимации, экскурсий и других привычных развлечений не было, ночные клубы в городе тоже оказались закрытыми. По словам туристки, отдыхающим разрешается лишь брать в аренду автомобиль для путешествий по городу.

Ранее российские туристы пожаловались на заполненные отели в Турции и длинные очереди за едой.