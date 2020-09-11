Нищета и неравенство: в ООН высказались о последствиях пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса привела к увеличению количества нищих в мире. Несмотря на программы помощи населению, армию бедняков могут пополнить еще 176 миллионов человек. Это люди, которым приходится жить меньше чем на $3,2 в сутки.
По оценке ООН, меры, предпринимаемые правительствами для поддержки граждан в кризис, слишком незначительные и кратковременные, а экономический удар COVID-19 нанес сильнее, чем было во времена Великой депрессии. Поэтому многим людям не удается сохранить привычный уровень жизни, и они скатываются за черту бедности.
Более того, многие граждане не получают пособия, ведь просто не знают о них из-за отсутствия интернета или средств связи. Поэтому власти должны делать больше для искоренения бедности и социального неравенства, приводит The Guardian призыв ООН.
Ранее экс-премьер Дмитрий Медведев предложил выплачивать каждому россиянину определенную сумму, чтобы в стране не осталось нищих. По подсчетам эксперта, размер такого гарантированного дохода может составить 12 тыс. рублей.
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