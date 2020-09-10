По 12 тысяч каждому: подсчитан размер гарантированной выплаты россиянам от государства
Базовый доход россиян, гарантированный государством, должен быть на уровне прожиточного минимума. То есть каждый гражданин РФ сможет получать около 12 тыс. руб. в месяц. Это подсчитал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Ранее экс-премьер, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступил с предложением законодательно закрепить за каждым россиянином определенную сумму, которая не позволит ему свалиться за черту бедности.
"Государство вот такую сумму собрало в виде налогов, поступлений от таможенных платежей, акцизов и прочего, суммировало и решило всех нас наградить определенной суммой", – растолковал идею Сафонов.
Он подчеркнул, что, по задумке, выплачиваться такое пособие должно каждому гражданину РФ независимо от возраста, уровня дохода и места жительства. Если будет принято решение о выплате в размере прожиточного минимума, то каждому дадут по 12 тыс. руб. в месяц. Тогда в год на одного человека получится 144 тыс. руб., а в общей сложности выплаты будут исчисляться триллионами, приводит сайт "Комсомольская правда" слова эксперта.
Ранее Сафонов говорил, что гарантированный доход может выражаться в виде пакета бесплатных услуг от государства, таких как образование, обеспечение школьными принадлежностями, медицинское обслуживание и т.д., пишет "РГ".
На днях в РФ также выдвинули инициативу поднять втрое пособие по безработице, но его раскритиковали эксперты. Они опасаются, что в таком случае на низкооплачиваемые должности никто не пойдет.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Интервью Лукашенко российским СМИ. Главное
Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий