В год на это пособие будут уходить миллиарды рублей из бюджета

Базовый доход россиян, гарантированный государством, должен быть на уровне прожиточного минимума. То есть каждый гражданин РФ сможет получать около 12 тыс. руб. в месяц. Это подсчитал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее экс-премьер, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступил с предложением законодательно закрепить за каждым россиянином определенную сумму, которая не позволит ему свалиться за черту бедности.

"Государство вот такую сумму собрало в виде налогов, поступлений от таможенных платежей, акцизов и прочего, суммировало и решило всех нас наградить определенной суммой", – растолковал идею Сафонов.

Он подчеркнул, что, по задумке, выплачиваться такое пособие должно каждому гражданину РФ независимо от возраста, уровня дохода и места жительства. Если будет принято решение о выплате в размере прожиточного минимума, то каждому дадут по 12 тыс. руб. в месяц. Тогда в год на одного человека получится 144 тыс. руб., а в общей сложности выплаты будут исчисляться триллионами, приводит сайт "Комсомольская правда" слова эксперта.

Ранее Сафонов говорил, что гарантированный доход может выражаться в виде пакета бесплатных услуг от государства, таких как образование, обеспечение школьными принадлежностями, медицинское обслуживание и т.д., пишет "РГ".

На днях в РФ также выдвинули инициативу поднять втрое пособие по безработице, но его раскритиковали эксперты. Они опасаются, что в таком случае на низкооплачиваемые должности никто не пойдет.