Выгоднее уволиться: новое пособие может спровоцировать рост безработицы в РФ

Выгоднее уволиться: новое пособие может спровоцировать рост безработицы в РФ
Фото:Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Большую финансовую поддержку от государства оценят тунеядцы

Предложение втрое увеличить пособие по безработице таит в себе большую опасность. Многим россиянам после этого станет выгоднее сидеть дома и получать деньги от государства просто так, а не за свой труд.

Ранее с инициативой поднять выплаты безработным до уровня трех прожиточных минимумов выступил сенатор Андрей Кутепов. Свою идею он обосновал тем, что на один МРОТ человек не сможет прокормить семью. Однако три прожиточных минимума в среднем по России составят более 35 тыс. руб., а в Москве, например, более 60 тыс. рублей. Не каждый человек столько зарабатывает в месяц, указала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

"Тогда проще всем россиянам, кто зарабатывает меньше, бросить работу и сидеть на пособии по безработице. Согласитесь, будет выгоднее его получать", – отметила она в комментарии РИА ФАН.

Ранее в целях поддержки населения, пострадавшего от эпидемии коронавируса, в России временно повысили сумму пособия по безработице до уровня прожиточного минимума. При этом, по официальным данным, число оставшихся без работы граждан выросло в пять раз за время пандемии.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

николай Сёмин
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...конечно, а вы знаете подробности этого учёта?, прежде чем писать? Так вот, там вылететь с получения пособия ещё проще в 5 раз, чем начать его получать.
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