Вторая волна коронавируса: где в сентябре ввели карантин и что ждет Россию

Вторая волна коронавируса: где в сентябре ввели карантин и что ждет Россию
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вторая волна эпидемии может накрыть и РФ, предупредил глава правительства

Россия еще находится под угрозой повторного заражения COVID-19, к тому же страна вступает в осенний период сезонных простудных заболеваний, а значит, необходимо прислушиваться к советам медработников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой вирусной болезни.

"Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания - ОРВИ, грипп, - поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", - цитирует РИА "Новости" главу правительства.

Премьер также подчеркнул, что для этого нужно следовать предписаниям врачей.

"Прежде всего, носить маски в общественных масках, соблюдать социальную дистанцию", – пояснил Мишустин.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин снова заверил жителей столицы и гостей, что власти города не собираются вводить очередных карантинных ограничений в связи с пандемией, передает "Интерфакс".

"Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, дополнительных санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считаем их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать", – сказал градоначальник на совещании.

Напомним, ранее столичные власти уже опровергали слухи о возможном введении карантина в Москве из-за вероятной повторной вспышки коронавируса.

Между тем вторая волна пандемии начинает накрывать ряд зарубежных стран.

Так, власти Израиля снова ввели строгие ограничительные меры общенационального характера. Они начнут действовать с пятницы, 18 сентября, и продолжатся до 11 октября текущего года.

По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, такое решение принято из-за роста числа инфицированных COVID-19. Если раньше фиксировали около 3 тысяч заразившихся в неделю, то теперь примерно 4 тысяч человек. Сегодня власти должны принять решение о закрытии воздушного транспорта.

О второй волне пандемии объявили в Чехии. Накануне уполномоченный правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула сообщил, что в стране увеличился прирост случаев подхвативших COVID-19 в сутки, пишет "МК". Только в субботу были выявлены свыше полторы тысяч инфицированных человек.

В конце прошлой недели руководство Армении сменило действовавший с 16 марта режим чрезвычайного положения на карантин. Он введен по всей территории Республики с 11 сентября по 11 января 2021 года. Страна продолжает быть закрытой для въезда иностранцев, за исключением отдельных категорий граждан, передает "Спутник Армения".

Ранее сегодня "Утро.ру" сообщало о свежей статистике по COVID-19 в России: за минувшие сутки инфекцию коронавируса обнаружили у 5509 россиян, вылечились 2475 человек, умерли 57 жителей РФ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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