Будет ли новый карантин в Москве: в оперштабе отреагировали на слухи

Будет ли новый карантин в Москве: в оперштабе отреагировали на слухи
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
В столице нового взрыва заболеваемости не ждут

В последнее время в Сети то и дело появляются слухи о том, что в Москве могут ввести жесткие ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса во второй половине сентября. Однако в оперштабе поспешили успокоить горожан: власти не готовятся к такому шагу.

Как сообщил источник в оперативном штабе, ситуация в городе стабильная, а сильного роста числа заболевших не предвидится. Ожидается, что цифра будет в районе 500 – 800 новых зараженных в день, что для такого большого города, как Москва, не критично.

"Возвращаться к жестким ограничительным мерам необходимости нет, снова закрывать Москву не планируется",

– рассказал собеседник агентства.  

Как передает "Интерфакс", такие показатели, по словам источника, будут держаться, пока не появится вакцина. Ведь в столице сняты практически все ограничения, в город приезжают люди, поэтому свести к минимуму число заболевших не получится раньше появления прививок. 

Впрочем, больницы в Москве готовы принимать зараженных, отмечает "Царьград". Однако, что будет происходить в столице, зависит от поведения самих горожан и соблюдения мер безопасности.

Из-за эпидемии коронавируса в России в столице с конца марта – начала апреля были введены различные ограничительные меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Так, с 13 апреля был объявлен режим самоизоляции, закончившийся 9 июня. Мэр города Сергей Собянин также говорил о том, что новые меры вводить не планируется.

Полина ИВАНОВА

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