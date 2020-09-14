Свежая статистика по коронавирусу в России на 14 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 14 сентября
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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За сутки COVID-19 победили 2475 жителей России

Оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 5509 россиян. По данным на 14 сентября, общее количество заболевших в стране за весь период пандемии составило 1068320 человек.

Продолжает расти число жителей России, полностью излечившихся от COVID-19. Так, за сутки долгожданный отрицательный результат теста получили 2475 человек. Всего выздоровели 878700 россиян, передает оперштаб.

Однако есть и печальная статистика. За прошедшие сутки от инфекции скончались 57 жителей России. Общее число жертв достигло 18635.

Говоря о распределении случаев заражения по регионам, стоит отметить, что Москва по-прежнему занимает первое место. За сутки в столице коронавирус подтвердили у 696 человек. На втором месте – Санкт-Петербург. Там выявили 199 новых случаев заражения COVID-19. Тройку лидеров замыкает Московская область – 163 инфицированных.

Стало известно, что ВОЗ зафиксировала максимальный рост заболевших в мире за сутки – более 10 тысяч, передает "ФедералПресс".

Ранее появилась информация о том, что стали известны противопоказания для прививки от коронавируса. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, вакцина может быть опасна для людей с онкологией, аутоиммунными заболеваниями, красной волчанкой или системными заболеваниями крови.

Анастасия ГОРЮНОВА

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