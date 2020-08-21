Это связано с уменьшением количества заболевших

Список стран, в которые могут отправится граждане России расширился: разрешение на въезд россиян дала Киргизия. Также она открыла границы еще для 30 стран. Об этом сообщает РИА "Новости".

С марта въезд иностранцев в Киргизию был запрещен из-за пандемии коронавируса. Въезжать было разрешено только дипломатам, пишет "Федерал Пресс". Сейчас решение о снятии запрета было принято в связи с улучшением обстановки с коронавирусом.

Ранее стало известно, что отправиться за границу из России теперь можно еще из трех городов страны. Раньше международные перелеты были доступны лишь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.