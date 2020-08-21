Еще одна страна разрешила въезд россиянам

Это связано с уменьшением количества заболевших

Список стран, в которые могут отправится граждане России расширился: разрешение на въезд россиян дала Киргизия. Также она открыла границы еще для 30 стран. Об этом сообщает РИА "Новости". 

С марта въезд иностранцев в Киргизию был запрещен из-за пандемии коронавируса. Въезжать было разрешено только дипломатам, пишет "Федерал Пресс". Сейчас решение о снятии запрета было принято в связи с улучшением обстановки с коронавирусом. 

Ранее стало известно, что отправиться за границу из России теперь можно еще из трех городов страны. Раньше международные перелеты были доступны лишь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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