Международное авиасообщение возобновили еще в трех российских городах

Росавиация решила расширить список

Улететь за границу уже можно из Казани, Калининграда и Новосибирска – международные рейсы стали доступны россиянам с 20 августа. 

Ранее авиасообщение с другими странами было возможно лишь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Решение о расширения перечня городов приняли в Росавиации. 

Из-за распространения коронавируса Россия закрыла свои границы. С 27 марта прекратились все регулярные и чартерные рейсы. Были разрешены лишь вылеты, предназначенные для вывоза застрявших за границей россиян. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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