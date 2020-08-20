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Улететь за границу уже можно из Казани, Калининграда и Новосибирска – международные рейсы стали доступны россиянам с 20 августа.
Ранее авиасообщение с другими странами было возможно лишь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Решение о расширения перечня городов приняли в Росавиации.
Из-за распространения коронавируса Россия закрыла свои границы. С 27 марта прекратились все регулярные и чартерные рейсы. Были разрешены лишь вылеты, предназначенные для вывоза застрявших за границей россиян.
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