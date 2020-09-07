В Москве призвали Берлин продемонстрировать всемирно известного пациента

На Западе столь активно муссируют тему "отравления" российского оппозиционера Алексея Навального якобы "Новичком", причем исключительно властями РФ, что можно предположить его кончину. Такое предположение сделал известный политолог Сергей Михеев, комментируя давление со стороны ведущих европейских держав на Москву с требованием признать свою вину в ситуации с критиком Кремля.

Рассуждая в эфире радио "Вести" о возможной гибели оппозиционера, эксперт предложил политикам Старого Света доказать обратное утверждение.

Он не понимает, почему вообще власти нашей страны должны давать отчет перед Западом о том, что случилось с россиянином на территории его страны. При этом он отметил жест доброй воли руководства РФ, которое в нарушении законодательства позволило отправить Навального в Германию. И все равно осталось в глазах Европы виноватым.

По его мнению, если бы Москва хотела убить активиста, его бы не выпустили из страны. Теперь же проблема со здоровьем одного человека обернулась камнем преткновения для геоэкономических проектов для многих государств. Причем сам оппозиционер там никого особо не интересует, считает Михеев.

"Ситуация с Навальным очень похожа на ситуацию со Скрипалями: новые санкции, новое давление. Германии нет никакого дела до Навального. Более того, сейчас даже никто не знает, где он находится. По слухам, его перевезли в другую клинику: почему его нам не покажут? Почему к нему никого не допускают? Почему Германия его спрятала?" – задается вопросами политолог.

Он призвал Берлин опубликовать снимки россиянина, который находится в коме.

"Может Навального давно нет в живых? Будьте добры доказать нам обратное. Почему что-то доказывать должна исключительно российская сторона", – заметил Михеев.

Добавим, что эфир вышел за пару часов до информации из берлинской клиники "Шарите", распространившей в понедельник заявление о том, что пациент вышел из комы и отключен от аппарата ИВЛ. Никаких иных подробностей не приводилось.

Между тем, немецкий политолог Александр Сосновский утверждает, что россиянин выведен из искусственной комы еще вечером в пятницу, 4 сентября. Молчание Берлина объясняется тем, что власти ФРГ ждали "признания" России в якобы отравлении блогера. И не дождались.

