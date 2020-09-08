Стало известно, почему оппозиционер не общается с журналистами

Алексей Навальный пришел в себя, однако до сих пор не может разговаривать. Об этом сообщила пресс-секретарь клиники "Шаритэ" Мануэла Цингл. Сейчас оппозиционер находится на лечении в этом берлинском медучреждении.

Представительница клиники заявила, что общение якобы отравленного оппозиционера с журналистами пока невозможно из-за его состояния.

Цингл также отметила, что не знает, поступали ли в "Шаритэ" запросы на проведение следственных мероприятий с Навальным, передает телеканал "РЕН ТВ".

О том, что Алексей Навальный вышел из комы, стало известно 7 сентября. Представители клиники сообщили, что россиянина отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он постепенно приходит в себя и уже реагирует на обращения окружающих.

Однако ни фотографий оппозиционера, ни тем более его выступления пока не было. Это показалось странным известному политологу Сергею Михееву. По его мнению, Навальный может быть мертв. Именно поэтому на Западе муссируют тему его "отравления" якобы "Новичком".