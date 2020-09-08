В России ждут объяснений Германии по поводу обвинений в покушении на блогера

Москва потребовала от Берлина предоставить все данные, на основании которых немецкие политики позволяют себе делать порочащие Россию заявления. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 8 сентября.

По ее словам, в главном здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади сейчас ждут посла ФРГ, который должен пролить свет как на результаты лабораторных анализов россиянина Алексея Навального, так и на "свидетельства" причастности Москвы к "отравлению", о которых на днях заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас.

"Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", – заявила Захарова.

На днях Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ отказался сообщить российской стороне, каким образом его специалисты смогли доказать "присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах" Навального. Там заявили, что результаты "неоспоримы", но сослались на соображения строгой секретности, передает РИА "Новости".

При этом из госпиталя "Шаритэ" в Германии, лаборатории Портон-Даун в Великобритании, бундесвера, болгарских учреждений и даже СМИ типа "Белингкэт" постоянно происходят "утечки" о том, что у них есть доказательства и о яде "Новичок", и о причастности России к преступлению.

"Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе", – подчеркнула Захарова.

Алексей Навальный был перевезен в немецкую клинику "Шаритэ" 22 августа. Спустя несколько дней местные специалисты заявили, что блогер впал в кому после отравления боевым токсином типа "Новичок", с помощью которого было организовано и покушение на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. После этого заявления канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила введение экономических санкций против РФ.

По последним данным, россиянин пришел в себя, но не может говорить.