Строительство газопровода оказалось под вопросом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель готова связать "Северный поток – 2" с ответом на предполагаемое отравление оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщило агентство Bloomberg, передает телеграм-канал "Раньше всех.Ну почти".

Ранее немецкие эксперты заявили, что Навальный был отравлен токсином типа "Новичок". Меркель потребовала ответа от российского руководства, но при этом дала понять, что здоровье блогера никак не связано со строительством газопровода, поскольку "Северный поток – 2" – чисто коммерческий проект. Однако эксперты опасались, что позиция канцлера может измениться под давлением антироссийских сил.

Между тем в Кремле продолжают считать, что реализации проекта "Северный поток – 2" ситуация с Навальным не помешает. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предположения о возможной блокировке Берлином строительства газопровода "абсурдны", пишет РИА "Новости".

Ранее обвинения Запада в причастности Москвы к "отравлению" Навального уже привели к снижению курса рубля.