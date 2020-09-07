Что ждет "Северный поток - 2": в России сообщили о судьбе проекта

Что ждет "Северный поток - 2": в России сообщили о судьбе проекта
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В Минэнерго отметили, что голубое топливо не теряет своего энергетического значения

Проект "Северный поток – 2" сохраняет свою актуальность, несмотря на падение спроса на газ. Трубопровод будет функционировать на протяжении многих десятилетий и практически построен, несмотря на возникающие сложности. Такое заявление сделал глава Минэнерго России Александр Новак.

Министр отметил, что проект является долгосрочным, поэтому говорить об отсутствии его необходимости не стоит после мгновенного падения спроса на газ. Этот ресурс можно отнести к одной из главных сил в энергетическом балансе главных источников. Доля голубого топлива, которая повышает свой потенциал, будет расти, и о закрытии проекта говорить не приходится.

"Да, есть определенные трудности, но, тем не менее, он будет реализован", – заявил Новак.

Противниками строительства "Северного потока – 2" выступают Соединенные Штаты, которые желают сбывать Евросоюзу свой СПГ и требуют прекратить прокладку трубопровода. Швейцарская сторона была вынуждена прекратить строительство. В настоящее время Белый дом обсуждает санкции против "Потока", сообщает РИА "Новости".

Ситуация вокруг газопровода осложнена инцидентом с Алексеем Навальным, состояние которого вызвало политический резонанс. Представители ЕС заявляют о необходимости закрыть проект. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявляет, что Москва не видит рисков из-за инцидента с россиянином, а каждый призыв со стороны Запада к остановке проекта содержит абсурдные предложения.

Берлин, в свою очередь, обеспокоен такими последствиями, поскольку, по подсчетам специалистов, срыв долгосрочного проекта подорвет госбюджет Германии.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Ситуация с водой в Симферополе оказалась "довольно жесткой"

Ранее подобных проблем в регионе не было

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей