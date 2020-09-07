В Минэнерго отметили, что голубое топливо не теряет своего энергетического значения

Проект "Северный поток – 2" сохраняет свою актуальность, несмотря на падение спроса на газ. Трубопровод будет функционировать на протяжении многих десятилетий и практически построен, несмотря на возникающие сложности. Такое заявление сделал глава Минэнерго России Александр Новак.

Министр отметил, что проект является долгосрочным, поэтому говорить об отсутствии его необходимости не стоит после мгновенного падения спроса на газ. Этот ресурс можно отнести к одной из главных сил в энергетическом балансе главных источников. Доля голубого топлива, которая повышает свой потенциал, будет расти, и о закрытии проекта говорить не приходится.

"Да, есть определенные трудности, но, тем не менее, он будет реализован", – заявил Новак.

Противниками строительства "Северного потока – 2" выступают Соединенные Штаты, которые желают сбывать Евросоюзу свой СПГ и требуют прекратить прокладку трубопровода. Швейцарская сторона была вынуждена прекратить строительство. В настоящее время Белый дом обсуждает санкции против "Потока", сообщает РИА "Новости".

Ситуация вокруг газопровода осложнена инцидентом с Алексеем Навальным, состояние которого вызвало политический резонанс. Представители ЕС заявляют о необходимости закрыть проект. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявляет, что Москва не видит рисков из-за инцидента с россиянином, а каждый призыв со стороны Запада к остановке проекта содержит абсурдные предложения.

Берлин, в свою очередь, обеспокоен такими последствиями, поскольку, по подсчетам специалистов, срыв долгосрочного проекта подорвет госбюджет Германии.