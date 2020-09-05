Немцы оценили отказ от "Северного потока - 2"

Немцы оценили отказ от "Северного потока - 2"
Фото: Nord Stream AG/via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Прекращение строительства нанесет вред не только России

Дело Навального может поставить точку в строительстве газопровода "Северный поток – 2", несмотря на то, что Ангела Меркель защищала проект с самого его начала. В Германии серьезно обеспокоены последствиями, поскольку, по подсчетам специалистов, это будет слишком дорого стоить стране.

Если Москва начнет затягивать с рассмотрением дела, то Меркель придется действовать решительно. Власти ФРГ вложили в проект восемь миллиардов евро, и, в случае с отказом от российского газа, компенсировать потери придется за счет простых немецких граждан, указывает немецкий бизнесмен Тимм Келер изданию Tagesschau.

В первую очередь, на их плечи ляжет оплата на подключение трубопроводов, оставшихся простаивать – это около четырех миллиардов евро. Многомиллионные убытки понесут и компании, в результате чего будут вынуждены сокращать рабочие места. 

Одним из возможных выходов, считают немцы, дать однозначный сигнал Путину. Недавно в Германии озвучили срок, на который могут заморозить строительство "Северного потока – 2". Сторонники Меркель заявляют, что необходимо нанести ответный удар российской экономике, однако о том, что эта мера отрекошетит по Европе умолчали. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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