В таком случае следует отказаться и от сотрудничества с Америкой

Все, кто делают громкие призывы остановить строительство "Северного потока – 2", должны отказаться и от нефти и газа из Саудовской Аравии и США. В противном случает подобные заявления – лицемерие. Об этом сообщила депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт.

Она полагает, что в дискуссии, связанной с отказом Германией от газопровода, нужно отказаться от двойных стандартов. Если кто-то из моральных соображений требует порвать с "Северным потоком", то в таком случае следует обходиться без поставок нефти.

"Все прочее – лицемерие", – подчеркнула она, приводит перевод статьи Die Welt издание RT.

По ее мнению, то, что произошло с Навальным, "отвратительное преступление". Однако, подчеркнула политик, до сих пор нет никаких доказательств того, что к этому делу причастен Кремль. При этом, добавила Вагенкнехт, "отравление" ничем не лучше обезглавливания оппозиционеров, которые происходят в Саудовской Аравии.

"Это также не отвратительнее, чем разрывать на части невинных мирных жителей при помощи беспилотников, как делали в куда более, чем тысяче случаев, Соединенные Штаты, которые поставляют нам свой сланцевый газ", – отметила она.

После "отравления" Навального в Германии регулярно появляются призывы отказаться от "Северного потока – 2". Однако немцы уверены, что ничем хорошим для их страны это не обернется.