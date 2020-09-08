31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

В Министерстве труда РФ разработали проект постановления правительства РФ о переносе выходных в предстоящем году.

Согласно новому графику, в 2021 году на Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 10 января. Такую информацию опубликовали на официальном сайте министерства. Также в ведомстве обсудили предложение, согласно которому жители России не будут работать 31 декабря. 

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно", – объяснили перенос нерабочих дней в Минтруда.

К слову, изменения коснутся и других праздников. Так, россияне будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре – с 4 по 7 число. 

Напомним, что ранее Андрей Кутепов подготовил проект закона о сокращении новогодних праздников в 2021 году. Политик посчитал нужным сократить новогодние каникулы в два раза. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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