Гражданам останется всего несколько дней на отдых

Проект закона о сокращении новогодних праздников в будущем году подготовил руководитель экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Данный документ уже направлен в Министерство труда РФ.

Так, сенатор посчитал правильным оставить для отдыха только даты с 1 по 3 января. Таким образом в Совфеде хотят компенсировать пропавшие в этом году из-за коронавирусной эпидемии рабочие дни, передает РИА "Новости".



Кутепов заявил, что разработанный им проект поможет российской экономике быстрее выйти из кризиса, отмечает "Царьград". Если инициатива сенатора будет одобрена, дни с 4 по 8 января в 2021 г. будут рабочими. Выходным останется только 7 января.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об отмене важного для россиян праздника. Так, не все граждане смогут посетить Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

