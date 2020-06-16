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Проект закона о сокращении новогодних праздников в будущем году подготовил руководитель экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Данный документ уже направлен в Министерство труда РФ.
Так, сенатор посчитал правильным оставить для отдыха только
даты с 1 по 3 января. Таким образом в Совфеде хотят компенсировать пропавшие в
этом году из-за коронавирусной эпидемии рабочие дни, передает РИА "Новости".
Кутепов заявил, что разработанный им проект поможет российской экономике быстрее выйти из кризиса, отмечает "Царьград". Если инициатива сенатора будет одобрена, дни с 4 по 8 января в 2021 г. будут рабочими. Выходным останется только 7 января.
Ранее "Утро.ру" рассказывало об отмене важного для россиян праздника. Так, не все граждане смогут
посетить Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной
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