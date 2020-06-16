Главным условием полного возвращения к нормальной жизни станет появление иммунитета у людей

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, что страна сможет не переживать из-за коронавируса лишь в феврале 2012 года. Именно тогда можно будет полностью снять все ограничения.

Цепочка заболевания, по его словам, прервется, если у 45% людей, а лучше у 50-60% будет иммунитет. Об этом Мурашко рассказал в новом выпуске программы "Док-Ток", передает РИА "Новости".

Как уточняет агентство "ФедералПресс", глава Минздрава предложил возвращать ограничительные меры в период праздников, выходных или масштабных мероприятий.

Как писало "Утро.ру", в России к 16 июня число заразившихся коронавирусом составило 545458 человек. За сутки диагноз подтвердили у 8248 россиян. В Москве – у 1416 горожан, а в области – у 694 человек, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".