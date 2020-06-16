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Статистика по коронавирусу в России на 16 июня

Статистика по коронавирусу в России на 16 июня
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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От коронавируса умерли 193 человека

Оперштаб сообщил россиянам свежие данные статистики по зараженным COVID-19. За последние сутки в стране выявили 8248 заболевших в 82 регионах. Теперь число зараженных китайской инфекцией в нашей стране достигло 545458 человек.

По данным за 16 июня, в Москве коронавирус найден у 1416 горожан. Вторую строчку в рейтинге по наибольшему количеству зараженных занимает Подмосковье. Там подтверждено 694 новых случая заболевания. На третьем месте находится теперь Иркутская область – 319 заразившихся. Санкт-Петербург спустился на четвертую строчку с 234 заболевшими.

Также за последние сутки от COVID-19 скончались 193 россиянина. Теперь общее число погибших от эпидемии составило 7248 человек. По данным на 16 июня, за сутки излечились 9767 россиян. Число выздоровевших за все время достигло отметки 294306 человек.

Ранее "Утро.ру" анонсировало очередной этап снятия ограничительных мер в Москве. Он стартовал сегодня, 16 июня.

Юлия ЕВГРАФОВА

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