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Во вторник, 16 июня, стартует очередное ослабление карантинных мер в Москве. В столице снова заработают музеи, летние веранды кафе и ресторанов и библиотеки.
Помимо этого, со вторника стоматологи смогут оказывать плановую помощь. Также возобновят свою деятельность риелторы, рекламные агентства и другие организации.
Особенно порадует москвичей постепенное восстановление сферы досуга – теперь летний день можно будет провести в зоопарке или музее. При этом вход пока доступен только по электронным билетам.
Болельщики тоже смогут вздохнуть свободнее – с 16 июня разрешено ходить на спортивные мероприятия. Однако допустимая заполняемость трибун пока всего 10%, указано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Нужно иметь в виду, что не все московские музеи начнут работу сегодня. Некоторые, например, Третьяковская галерея и Московский планетарий решили повременить с открытием.
При этом сохраняются требования к мерам профилактики. Работники и посетители все так же должны быть в масках и перчатках и соблюдать соцдистанцию.
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