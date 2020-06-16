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Что откроется в Москве с 16 июня

Что откроется в Москве с 16 июня
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
В столице продолжают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

Во вторник, 16 июня, стартует очередное ослабление карантинных мер в Москве. В столице снова заработают музеи, летние веранды кафе и ресторанов и библиотеки.

Помимо этого, со вторника стоматологи смогут оказывать плановую помощь. Также возобновят свою деятельность риелторы, рекламные агентства и другие организации.

Особенно порадует москвичей постепенное восстановление сферы досуга – теперь летний день можно будет провести в зоопарке или музее. При этом вход пока доступен только по электронным билетам.

Болельщики тоже смогут вздохнуть свободнее – с 16 июня разрешено ходить на спортивные мероприятия. Однако допустимая заполняемость трибун пока всего 10%, указано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Нужно иметь в виду, что не все московские музеи начнут работу сегодня. Некоторые, например, Третьяковская галерея и Московский планетарий решили повременить с открытием.

При этом сохраняются требования к мерам профилактики. Работники и посетители все так же должны быть в масках и перчатках и соблюдать соцдистанцию.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что окончательно ограничительные меры в Москве отменят ближе к осени.

Ольга ФЕДОРОВА

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