На ней должны представить новый Iphone

Ежегодная презентация Apple состоится в следующий вторник 15 сентября в 10 утра по Нью-Йорку. На ней должны представить гаджеты компании нового поколения.

По прогнозам аналитиков, Apple презентует новый iPad, Apple Watch Series 6, более бюджетную новинку умных часов Apple Watch SE, которые придут на замену третей серии. По слухам, компания покажет несколько новых версий планшетов.

Ключевой фигурой презентации, как и в прошлые годы, станет новая модель IPhone 12.

В этом году мероприятие пройдет лишь в виртуальном режиме – все из-за пандемии коронавирусной инфекции.