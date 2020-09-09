Президент Франции недавно побывал в "красной зоне" и сдал тест на коронавирус

Эммануэль Макрон закашлялся во время выступления. У главы Пятой республики начался приступ, после чего он решил снять маску.

Инцидент возник во время диалога президента Франции с учащимися школы по подготовке авиационных специалистов. На опубликованной видеозаписи видно, что Макрон начинает все чаще кашлять. После этого он снял маску, в которую кашлянул несколько раз, и отдал ее голыми руками мужчине, который принес ему стакан воды.

"Решил надеть маску, которая была полегче, потому что я что-то вдохнул и закашлялся. Мы сохраняем дистанцию, но я думаю, что задушу себя этим", – объяснил Макрон.

Лидер страны откашлялся и сдавленным голосом пообещал, что "постарается дойти до конца" в своем выступлении, чтобы увлечь молодую аудиторию, сообщает Ouest-France.

😲 "Je vais mettre un masque plus léger parce que j’ai dû absorber un truc du masque"



Pris par une quinte de toux, Emmanuel Macron doit changer de masque 😷 pic.twitter.com/7xYuW5ov2f — Ouest-France (@OuestFrance) September 8, 2020

Также глава государства отметил, что не так давно находился в "красной зоне" и сдал тест на COVID-19. Результат оказался отрицательным, передает РИА "Новости".

Во время пандемии коронавируса Макрон решил направить 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов для контроля соблюдения карантина и ограничить меры передвижения для граждан Франции.