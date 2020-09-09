У Макрона случился приступ на публике - видео
Эммануэль Макрон закашлялся во время выступления. У главы Пятой республики начался приступ, после чего он решил снять маску.
Инцидент возник во время диалога президента Франции с учащимися школы по подготовке авиационных специалистов. На опубликованной видеозаписи видно, что Макрон начинает все чаще кашлять. После этого он снял маску, в которую кашлянул несколько раз, и отдал ее голыми руками мужчине, который принес ему стакан воды.
"Решил надеть маску, которая была полегче, потому что я что-то вдохнул и закашлялся. Мы сохраняем дистанцию, но я думаю, что задушу себя этим", – объяснил Макрон.
Лидер страны откашлялся и сдавленным голосом пообещал, что "постарается дойти до конца" в своем выступлении, чтобы увлечь молодую аудиторию, сообщает Ouest-France.
😲 "Je vais mettre un masque plus léger parce que j’ai dû absorber un truc du masque"— Ouest-France (@OuestFrance) September 8, 2020
Pris par une quinte de toux, Emmanuel Macron doit changer de masque 😷 pic.twitter.com/7xYuW5ov2f
Также глава государства отметил, что не так давно находился в "красной зоне" и сдал тест на COVID-19. Результат оказался отрицательным, передает РИА "Новости".
Во время пандемии коронавируса Макрон решил направить 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов для контроля соблюдения карантина и ограничить меры передвижения для граждан Франции.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Лукашенко сделал неожиданное признание о Путине
Президент РБ дал интервью Маргарите Симоньян
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Какие растения можно сеять под зиму: важные правила подготовки земли
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий