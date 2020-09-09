У Макрона случился приступ на публике - видео

У Макрона случился приступ на публике - видео
Эммануил Макрон. Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Франции недавно побывал в "красной зоне" и сдал тест на коронавирус

Эммануэль Макрон закашлялся во время выступления. У главы Пятой республики начался приступ, после чего он решил снять маску.

Инцидент возник во время диалога президента Франции с учащимися школы по подготовке авиационных специалистов. На опубликованной видеозаписи видно, что Макрон начинает все чаще кашлять. После этого он снял маску, в которую кашлянул несколько раз, и отдал ее голыми руками мужчине, который принес ему стакан воды.

"Решил надеть маску, которая была полегче, потому что я что-то вдохнул и закашлялся. Мы сохраняем дистанцию, но я думаю, что задушу себя этим", – объяснил Макрон.

Лидер страны откашлялся и сдавленным голосом пообещал, что "постарается дойти до конца" в своем выступлении, чтобы увлечь молодую аудиторию, сообщает Ouest-France.

Также глава государства отметил, что не так давно находился в "красной зоне" и сдал тест на COVID-19. Результат оказался отрицательным, передает РИА "Новости".

Во время пандемии коронавируса Макрон решил направить 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов для контроля соблюдения карантина и ограничить меры передвижения для граждан Франции.

Егор МАЛКОВ

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