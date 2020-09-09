Зима не должна стать сюрпризом: Путин подколол правительство

Зима не должна стать сюрпризом: Путин подколол правительство
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент намекнул, что чиновникам нужно подготовиться к наступлению холодов

В среду, 9 сентября, Владимир Путин провел очередное онлайн-совещание с членами правительства. На встрече президент обсудил в том числе и начало отопительного сезона. Российский лидер дал необходимые указания чиновникам и подколол их на тему подготовки к осенне-зимнему периоду.

"Надеюсь, что зима нас врасплох не застанет",

– улыбнувшись, сказал Путин. Таким образом президент намекнул, что наступление холодов для некоторых руководителей становится "неожиданным сюрпризом" и отопительная инфраструктура к зиме не готова. Глава государства выразил надежду, что в этом году такого не произойдет.

Онлайн-трансляцию совещания приводит "Россия-24" в "Ютуб".

Руководитель Минэнерго Александр Новак в свою очередь заявил: 91% объектов электроэнергетики к зиме готов. При этом он отметил, что в некоторых регионах за год потребление электроэнергии выросло на 1,6%.

Ранее Владимир Путин отчитал министра на совещании за повышение стоимости обучения в некоторых вузах по сравнению с предыдущим годом.

Карина СИРАЗОВА

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