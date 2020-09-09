Мишустин поручил вице-премьерам стать наставниками "Лидеров России"

Мишустин поручил вице-премьерам стать наставниками "Лидеров России"
Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Глава кабмина отметил, что правительство является главным социальным лифтом для финалистов конкурса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил вместе со своими заместителями Алексем Оверчуком, Марат Хуснуллиным, Викторией Абрамченко и Дмитрием Чернышенко на конкурсе "Лидеры России 2020", который проводился в рамках президентской платформы "Россия – страна возможности".

Глава правительства отметил, что обратится к своим заместителям с предложением стать наставниками для победителей конкурса.  Продвижение по службе должно происходить на основе объективных критериев, отметил глава Кабмина. Он добавил, что социальным лифтом как раз является правительство, поэтому намерен привлечь его членов к наставнической работе для финалистов конкурса.

Четверо зампредов Мишустина, с которыми он выступил на конкурсе, окажут содействие победителям третьего сезона, прошедшего 7 сентября в Солнечногорске.

Стоит отметить, что первый зампред Андрей Белоусов, заместитель Татьяна Голикова, а также главы Минюста и Минтранса, Минпромторга и Минэнерго с Минобразования и остальные уже являются наставниками для многих победителей конкурса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к суперфиналистам конкурса "Лидеры России", что смена управленцев должна происходить на основе профессиональных способностей, а государство должно создавать механизмы по обеспечению карьерного и служебного роста тем, кто готов работать на благо родины.

Егор МАЛКОВ

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