Жизнь активисту спас летчик, который сделал незапланированную посадку

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новым видом яда из группы "Новичок". Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

Издание ссылается на некие анализы, проведенные Институтом фармакологии и токсикологии бундесвера. Согласно их данным, Навального отравили новым типом нервно-паралитического вещества из группы "Новичок".

Он считается более опасным и смертоносным, чем все известные предыдущие его вариации. Ученые обнаружили соответствующие остатки на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.



Отмечается, что у правительства Германии больше нет никаких сомнений в том, кто стоял за атакой: это российская спецслужба по заказу Кремля, пишет Die Zeit.

Новый вариант "Новичка" должен действовать медленнее, чем ранее известный. Немцы подозревают, что один из агентов ФСБ, следивший за оппозиционером, или брызнул яд в чай, ​​или обработал им поверхность чашки.

Якобы предполагалось, что Навальный должен был погибнуть на борту самолета. То, что он все еще жив, говорят в Берлине, связано лишь с цепочкой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция летчика, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые тут же ввели Навальному противоядие атропин, утверждается в статье.

