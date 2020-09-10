Клинику "Шарите" с Навальным окружила полиция - СМИ
Полиция Германии усилила число патрульных у госпиталя "Шарите", где лечится российский блогер Алексей Навальный. Это произошло после того, как врачи сообщили, что пациент пошел на поправку.
Правительство Германии опасается, что на Навального может быть организовано новое покушение, пишет в четверг, 10 сентября, издание Spiegel. По его сведениям, выведенный из комы пациент уже может говорить. Соответственно, он способен рассказать о событиях, предшествующих резкому ухудшению его самочувствия на борту самолета "Томск – Москва". Такие показания могут быть опасными для организаторов и исполнителей преступления, и полиция Берлина хочет быть уверена, что с их подопечным ничего не случится.
Спецслужбы ФРГ считают, что за отравлением "главного критика Кремля" и "личного врага Путина" стояла "российская разведка", пишет Spiegel. Специалисты лаборатории Минобороны Германии установили, что на Навального воздействовал яд типа "Новичок", но более ядовитый, чем был использован во время операции ГРУ по устранению экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году.
Накануне немецкие специалисты признали, что Навальный выжил благодаря быстрым и правильным действиям врачей в больнице Омска, пишет URA.RU.
Между тем правоохранители в Берлине опровергают сообщения СМИ об усилении охраны "Шарите".
"Не знаем, откуда у Spiegel эти данные",
– заявили РИА "Новости" в пресс-службе полицейского ведомства.
Навальный впал в кому 20 августа. Через два дня его перевезли из России в Германию. Местные специалисты заявили, что оппозиционный блогер был отравлен военным токсином. Предоставить лабораторные данные российской стороне в ФРГ отказались, сославшись на то, что информация засекречена и только ОЗХО решает, кому ее передавать.
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