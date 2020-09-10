В Кремле опровергли обещание Путина премьеру Италии

В Кремле опровергли обещание Путина премьеру Италии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Риме неправильно поняли поступившие из Москвы сигналы по Навальному

Президент РФ Владимир Путин не поручал создавать какую-либо особую комиссию по расследованию ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил в четверг, 10 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава итальянского правительства Джузеппе Конте сказал журналистам, что обсудил с Путиным по телефону инцидент с Навальным и тот его якобы заверил в намерении создать "комиссию по расследованию". Эти слова премьера распространила газета Il Foglio. Но в Кремле заявили, что ничего подобного Путин не обещал и соответствующих поручений не давал.

"Я не исключаю, что (…) произошло какое-то недопонимание", – допустил Песков.

Он подтвердил, что лидеры обсуждали "берлинского больного", и Путин сообщил Конте о том, что доследственная проверка не выявила признаков отравления Навального, поэтому оснований для возбуждения уголовного дела де-юре нет, передает РИА "Новости". В то же время, в Москве подтвердили заинтересованность в установлении причин заболевания блогера.

По официальным данным, в последний раз Путин говорил с Конте по телефону 26 августа, пишет URA.RU. По словам итальянского премьера, в Кремле ему пообещали тесно сотрудничать с германской стороной по делу Навального, передает "ФедералПресс".

В четверг, 10 сентября, немецкие СМИ сообщили, что Навальный уже может говорить. Поэтому местные правоохранители, опасаясь повторного покушения, взяли госпиталь "Шарите" под усиленную охрану.

Навального перевезли на лечение в ФРГ 22 августа, присвоив ему статус "гость канцлера".

Николай ВИКТОРОВ

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