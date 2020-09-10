Лавров нашел связь между делами Навального и Скрипаля
Германия отказывается предоставить России информацию о том, что именно было обнаружено в анализах Алексея Навального, однако требует, чтобы в РФ было проведено расследование. Ситуация повторяет события вокруг отравления Сергея Скрипаля в Великобритании. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что тогда тоже все было засекречено. Более того, в Москве до сих пор не располагают сведениями о том, где сейчас Скрипаль и его дочь. Но, как и тогда, на Россию льется поток голословных обвинений и требований найти и наказать виновных. При этом правительство Германии заявило, что дело ведут "органы независимой юстиции", поэтому оно само не может ответить ни на какие запросы.
С аналогичной ситуацией Москва столкнулась и в 2014 году после крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе, напомнил Лавров на пресс-конференции 10 сентября.
"Голландская сторона обвиняла нас регулярно в том, что мы отказываемся сотрудничать в ответ на многократные усилия наших официальных структур по предоставлению информации, которая у нас имелась", – цитирует Лаврова РИА "Новости".
Все сводится к тому, что западные лидеры повторяют слова Арнольда Шварценеггера trust me (англ. "доверяй мне"), но даже Терминатору было легче поверить, чем участникам нынешней политической игры, отметил Лавров.
Накануне дипломатические ведомства РФ и Германии обменялись колкими замечаниями по поводу ситуации с Навальным. При этом госсекретарь США Майк Помпео публично заявил, что организовать покушение на оппозиционера могло "высокопоставленное российское руководство".
В четверг, 10 сентября, немецкие СМИ сообщили, что "главного критика Кремля" взяли под усиленную охрану, поскольку он пришел в себя и может рассказать, что с ним случилось.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий