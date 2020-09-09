Россия и Германия обменялись колкостями
Берлин занял по делу Навального "максимально конструктивную" позицию. Об этом заявили в МИД ФРГ в среду, 9 сентября, в ответ на резкую критику министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что немецкая сторона отказывается предоставить факты, на которых основаны их обвинения в адрес РФ в связи с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального.
"Неделю или даже больше, дней 10, вообще ничего не отвечали. На наше напоминание достаточно высокомерно реагировали, что вы и сами все знаете и должны за все ответить", – цитирует Лаврова Первый канал.
На это заявление в Берлине все-таки ответили. Там отвергли критику насчет "неприемлемого тона" своих заявлений и подчеркнули, что с самого начала этой истории действуют конструктивно и транспарентно, передает РИА "Новости".
Вместе с тем в МИД ФРГ не смогли сказать, когда российская сторона получит ответы на свои запросы. В Минобороны Германии, со своей стороны, заявили, что их специалисты, проводившие анализы проб пострадавшего россиянина, работают в соответствии с международными стандартами, передает телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти". Поэтому решение, с кем делиться информацией об обнаруженном в организме Навального токсине, будет принимать Организация по запрещению химоружия (ОЗХО).
Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения Берлина – это блеф, поскольку никаких доказательств не предоставлено. Частично прояснить вопросы может посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. Он прибыл в среду днем в здание МИД на Смоленской площади. Журналисты его там поджидали, однако дипломат отказался общаться с прессой.
Россиянин Алексей Навальный впал в кому 20 августа во время перелета из Томска в Москву. По настоянию жены активиста перевезли в госпиталь "Шаритэ" в Германии. Спустя несколько дней местные специалисты сообщили, что россиянин был отравлен боевым токсином типа "Новичок". в Берлине сделали вывод, что на оппозиционера было совершено покушение, и обвинили в преступлении российские власти.
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