Москва готовится к санкциям Вашингтона из-за Навального
Власти США вполне могут ввести санкции в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что рестрикции стали основным инструментом внешней политики Вашингтона. Он напомнил, что уже значительная часть ряда секторов отечественной экономики находится под американскими ограничительными мерами, включая ВПК и энергетику.
"Тем не менее, мы продолжаем развитие в этих отраслях, по другим направлениям тоже", – цитирует РИА "Новости" представителя МИД РФ.Угроза новых санкций есть, признал Рябков, однако это не повод "что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним".
Ранее американское издание The National Interest вышло с материалом, в котором журналисты задаются вопросом, почему Вашингтон требует от европейцев отказаться от "Северного потока – 2", чтобы не пополнять евро российскую кубышку за российский газ на фоне якобы плохого поведения Москвы, а сами Штаты спокойно экспортируют углеводородное сырье из РФ, пополняя наш бюджет долларами.
Напомним, 7 сентября президент США Дональд Трамп поддержал идею остановки строительства "СП – 2" в знак наказания России за якобы отравление Навального ядом из группы "Новичок", о чем объявили власти ФРГ.
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