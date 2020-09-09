Россия теряет терпение из-за голословных обвинений немецкого правительства

МИД РФ вызвало посла ФРГ Гезу фон Гайра, который является главой немецкой дипмиссии в России. Внешнеполитическое ведомство ответило таким образом на обвинения правительства Германии в адрес Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.

В МИД заявили, что Берлин использовал возникшую с блогером ситуацию для попытки дискредитации Москвы. По этой причине РФ снова напомнила о требовании немедленно предоставить ответ на официальный запрос Генпрокуратуры о состоянии блогера, включая медосвидетельствование, которое должно пройти тщательную проверку специалистов.

В министерстве отметили, что отсутствие указанных материалов будет расцениваться как отказ немецкого правительства установить истинное положение вещей в расследовании с блогером. А действия кабмина ФРГ в этой ситуации сочтут как антироссийскую провокацию, которая грозит ухудшением взаимоотношений двух государств. Ответственными за такой вариант развития событий станут немецкое правительство и его союзники по НАТО и ЕС, сообщается на сайте ведомства.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Штаты вполне способны на санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Навального, так как рестрикции стали главным инструментом внешней политики США.

К слову, в немецком МИД так и не смогли ответить, когда Россия сможет получить ответ на свой запрос. В Берлине заявили, что местные специалисты работают в соответствии со всеми международными стандартами.