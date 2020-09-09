Москва вынесла предупреждение Берлину из-за ситуации с Навальным

Москва вынесла предупреждение Берлину из-за ситуации с Навальным
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Россия теряет терпение из-за голословных обвинений немецкого правительства

МИД РФ вызвало посла ФРГ Гезу фон Гайра, который является главой немецкой дипмиссии в России. Внешнеполитическое ведомство ответило таким образом на обвинения правительства Германии в адрес Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.

В МИД заявили, что Берлин использовал возникшую с блогером ситуацию для попытки дискредитации Москвы. По этой причине РФ снова напомнила о требовании немедленно предоставить ответ на официальный запрос Генпрокуратуры о состоянии блогера, включая медосвидетельствование, которое должно пройти тщательную проверку специалистов.

В министерстве отметили, что отсутствие указанных материалов будет расцениваться как отказ немецкого правительства установить истинное положение вещей в расследовании с блогером. А действия кабмина ФРГ в этой ситуации сочтут как антироссийскую провокацию, которая грозит ухудшением взаимоотношений двух государств. Ответственными за такой вариант развития событий станут немецкое правительство и его союзники по НАТО и ЕС, сообщается на сайте ведомства.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Штаты вполне способны на санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Навального, так как рестрикции стали главным инструментом внешней политики США.

К слову, в немецком МИД так и не смогли ответить, когда Россия сможет получить ответ на свой запрос. В Берлине заявили, что местные специалисты работают в соответствии со всеми международными стандартами.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей Зашелов
Ответить
Немцы отравили, пусть признаются, а мы еще посмотрм.
1
новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Интервью Лукашенко российским СМИ. Главное

Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей