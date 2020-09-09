После комы оппозиционеру придется заново учиться есть и ходить

Позавчера Алексей Навальный пришел в сознание после вероятного отравления, однако способности говорить он пока лишен. Сможет ли оппозиционер вернуться к нормальной жизни и каковы последствия двухнедельной комы, рассказал патологоанатом и медицинский эксперт Александр Эдигер.

Каждый случай индивидуален, но если пациент находится в реанимации под присмотром врачей, последствия будут минимальными или даже нулевыми. По словам специалиста, исключение составляют ситуации, когда коме предшествовал инсульт, обменные заболевания или сосудистая катастрофа.

Врачам обычно нужно несколько дней, чтобы добиться удовлетворительного состояния пациента, а вот для полного выздоровления времени понадобится больше.

"Все нужно восстанавливать – кровообращение, потребление пищи, речевых, двигательных навыков",

– сообщил Эдигер в разговоре с "Собеседником". При этом патологоанатом отметил, что обычно это занимает несколько недель.

Напомним, что Алексей Навальный попал в реанимацию 20 августа после резкого ухудшения самочувствия в самолете. По версии западных врачей, оппозиционера отравили. 7 сентября ему стало лучше – Навальный вышел из комы.