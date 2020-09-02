Также стали известны результаты анализов блогера

Алексей Навальный находится в коме с 22 августа – после случая в самолете он до сих пор не пришел в себя. Сейчас, по некоторым данным, он находится в немецкой клинике "Шарите". Врачи рассказали, как он чувствует себя на данный момент.

Пока Навальный продолжает быть подключенным к ИВЛ. Согласно данным анализов, которые в Германии озвучили в среду, оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок", подтверждения эту в России не нашли несколько лабораторий.

В немецком медцентре заявляют, что сейчас у него продолжают спадать симптомы отравления. Медики полагают, что потребуется длительное время для лечения Алексея, пишет РИА "Новости".



