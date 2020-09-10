Россияне в ПАСЕ обнаружили мистические вещи с Навальным
В Парламентской ассамблее Совета Европы собирались обсудить ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным еще до появления данных о состоянии его здоровья. Об этом сообщил глава нашей делегации Петр Толстой.
"Для меня было удивительно обнаружить еще в августе в повестке дня заседания Комиссии по юридическим вопросам и правам человека пункт, предполагающий обсуждение этой темы. Ведь на тот момент вообще не было никакой информации о состоянии Навального и его диагнозе", – цитирует РИА "Новости" парламентария.
Толстой отметил, что в связи с подобным несоответствием он написал письмо на имя председателя Комиссии Бориса Цилевича, в котором просил того объяснить такую странность, а также призвал европейских коллег не делать преждевременных выводов и умозаключений. По его словам, в ПАСЕ обсуждать нужно уже "подтвержденные факты, а не слухи", чтобы не потерять репутацию.
Напомним, тема Навального возникла в повестке дня Ассамблеи 8 сентября. По итогам ее онлайн заседания, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий констатировал, что европейцы вполне ожидаемо политизировали ситуацию с оппозиционером. Радикальную русофобскую позицию заняли страны Прибалтики и подвязавшаяся к ним Украина.
Представители их делегаций, как мантру повторяли заезженные "тезисы о якобы намеренном отравлении Навального и возможной ответственности российских властей".
Между тем, ранее сегодня немецкий политолог Александр Сосновский обнаружил, что еще прошлой осенью германское издание The World Economy вышло с прогнозом, что чем ближе будет сдача в эксплуатацию "Северного потока – 2", тем вероятнее всего появление новой истории, подобной той, которая случилась с экс-полковником ГРУ Сергем Скрипалем и его дочерью Юлией в британском Солсбери 4 марта 2018 года.
"Велика вероятность того, что и другие европейские страны будут идти этим курсом. Через несколько месяцев должен быть готов "Северный поток – 2". Можно ли предполагать, что в самый последний момент этому событию помешает история, аналогичная той, что произошла в Солсбери?", – говорилось в статье под заголовком ""Новичок", Скрипаль и "Северный поток – 2" – доказательства, факты, правда", вышедшей 7 октября 2019 года.
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