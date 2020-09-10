Пока никаких данных в организацию не поступало

Заявления властей Германии о направлении материалов, связанных с якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок", в Организацию по запрещению химического оружия являются недостоверными и не соответствующими действительности. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО.

Как передает "Интерфакс", в международную организацию из Берлина ни 9 сентября, ни 10 сентября документов по Навальному не поступало. Данную информацию Москве подтвердили в техсекретариате ОЗХО.

"Единственное, что поступило из Берлина, это было известное письмо статс-секретаря Министерства иностранных дел М.Бергера от 03.09.20 г." – говорится в релизе российского постпредства.



Ранее сегодня постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин заявил, что если Германия в ситуации с россиянином захочет задействовать механизмы конвенции по запрету химического оружия, Россия готова к подобному "развороту", передает РИА "Новости".

Напомним, накануне официальный представитель бундесвера по вопросам медицинской службы Кристоф Цвилунг сообщил, что Минобороны направил результаты исследования проб Навального в МИД ФРГ, а тот их передал в ОЗХО. Что именно направили немецкие военные, не уточнялось.

