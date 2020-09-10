"Мы смотрим и ждем": США требуют от России "признаний" по Навальному

Запад хочет увидеть от Москвы "шаг вперед", заявила постпред НАТО

Белый дом ожидает от Москвы признаний в "отравлении" блогера Алексеня Навального и преследования по закону тех, кто причастен в этом инциденте. Такое заявлений сделал постпред Соединенных Штатов при НАТО, представитель республиканцев Кэй Хатчисон.

В начале сентября правительство ФРГ заявляло о том, что эксперты из бундесвера смогли выявить причину: по их словам, пациента якобы отравили "Новичком" из группы боевых отравляющих веществ. В МИД РФ в ответ заявили, что Москва ожидает ознакомления с данными Германии на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Навальным.

Хатчисон заявила, что Вашингтон до сих пор ожидает от России шага вперед" и "признания своей вины".

"А потом, надеюсь, мы сможем принять совместные меры против таких действий Москвы, за которыми она стоит", – заявила американский постпред в видеоинтервью The Washington Post.

Также постпред НАТО добавила, что Запад намерен дать "коллективный ответ" России, и для этого есть "ряд возможностей".

Ранее МИД РФ вызвал посла Германии. Таким образом ведомство ответило на обвинения правительства ФРГ в адрес Москвы по ситуации с Навальным.

Егор МАЛКОВ

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