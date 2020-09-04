Песков: спецслужбы РФ проверяют данные о фальсификациях Запада в деле Навального

Песков: спецслужбы РФ проверяют данные о фальсификациях Запада в деле Навального
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведомства уже получили от Минска необходимые материалы

Спецслужбы России получили от Минска данные о фальсификации ФРГ сообщений об "отравлении" оппозиционера Алексея Навального и занимаются изучением поступивших материалов. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал в беседе с российским премьером Михаилом Мишустиным, что спецслужбы его страны перехватили диалог Берлина и Варшавы. В нем говорилось, что слова немецкого канцлера Ангелы Меркель об "отравлении" россиянина являются фальсификацией. Также глава Республики пообещал передать эти материалы РФ.

"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, поэтому пока никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии", – заявил пресс-секретарь президента России в беседе со СМИ.

В среду, 2 сентября, правительство ФРГ выступило с заявлением, что эксперты из лаборатории бундесвера якобы смогли установить, что в организме Навального присутствуют следы вещества "Новичок". Позднее Песков отметил, что Берлин не проинформировал Кремль о сделанных выводах. В российском МИД передали, что Москва ждет ответа от Берлина на запрос Генеральной прокуратуры по ситуации с россиянином, сообщает РИА "Новости".

Ранее историк силовых ведомств Александр Колпакиди рассказал, что перехват телефонного разговора между Польшей и ФРГ с территории Белоруссии вполне возможен. Подобные "прослушки" совершаются различными иностранными спецслужбами, в том числе среди союзников.

Егор МАЛКОВ

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