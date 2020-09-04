НАТО требует от России рассекретить производство "Новичка"

НАТО требует от России рассекретить производство "Новичка"
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В альянсе обсуждают последствия инцидента с Навальным для Москвы

Россия должна разрешить международное расследование по делу Алексея Навального и раскрыть производство "Новичка" – яда, которым, по словам немецких врачей, отравили оппозиционера. С таким заявлением выступил генек НАТО Йенс Столтенберг.

От Москвы потребовали раскрыть ОЗХО всю программу производства вещества. Столтенберг также добавил, что в НАТО обсуждают возможные меры, которые будут приняты из-за инцидента с Навальным. Однако, какими они будут, пока не известно.

Столтенберг выступил сегодня, 4 сентября, перед журналистами. Его слова приводит РИА "Новости".

Генсек НАТО убежден, что Навального действительно отравили ядом из группы "Новичков". По его словам, серьезных сомнений в этом нет, передает "Эхо Москвы".

Напомним, что накануне в США уже задумались о наказании России за "отравление" Навального. В Белом доме намекнули, что речь будет идти о финансовых ограничениях.

В Кремле заявили, что спецслужбы проверяют материалы о фальсификации сообщений Германии об "отравлении". Об этом ранее сообщил Александр Лукашенко.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный обвалил рубль

Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей