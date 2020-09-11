Соловьев назвал отравившее Навального вещество

Соловьев назвал отравившее Навального вещество
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Ведущий считает, что болезнь оппозиционера вызвало "классическое многовековое боевое оружие"

Не так давно власти Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок". Российские эксперты уверены, что причина кроется в другом. Своим мнением решил поделиться Владимир Соловьев. 

Телеведущий считает, что болезнь главы ФБК вызвал не яд "Новичок", а "плохой спирт". Об этом он заявил в эфире шоу "Соловьев LIVE".

"Я смотрю то, что было. Я вижу применение классического многовекового боевого оружия под названием "плохой спирт", – заявил Соловьев. 

Он считает, что симптомы Алексея Навального похожи на те, которые бывают при приступе панкреатита, вызванном чрезмерным употреблением некачественного алкоголя и жирной пищей, передает URA.RU.

Вчера, 10 сентября, стало известно, что власти Германии, вопреки своим заявлениям, не направляли материалы в Организацию по запрещению химического оружия. 

Ранее Владимир Соловьев вышел из себя в прямом эфире. Ведущий настолько разозлился, что разбил чашку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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