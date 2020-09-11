Девушка уехала за границу

Загадочная подруга якобы отравленного Алексея Навального покинула Россию. Марина Певчих, которой приписывают близкие отношения с оппозиционером, посчитала лишним давать показания по громкому делу и отправилась за рубеж.



Теперь стражи порядка пытаются установить, где находится спутница блогера. Как сообщает пресс-служба следственного управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, Певчих вылетела в Германию еще 22 августа – через два дня после случившегося с основателем ФБК (фонд признан иноагентом в РФ).

При этом Марина появилась в России незадолго до инцидента с Навальным. У девушки есть книжный бизнес в Лондоне, и, по некоторым данным, имеются связи в британском парламенте.

Помимо Певчих, Навального в злополучной поездке сопровождали еще пять человек: Кира Ярмыш, Павел Зеленский, Владлен Лось, Георгий Албуров и Илья Пахомов, сообщает "МИР24". Все они были опрошены. Стражам порядка удалось восстановить маршрут передвижения оппозиционера по Томской области и места, где он бывал.

Между тем, по данным источника, который заявил о своей близости к ФБК, именно Певчих по указанию своих кураторов совершила покушение на жизнь Навального.