Оппозиционера могли попытаться убить его сторонники

На Алексея Навального действительно было совершено покушение, однако сделали это его же сторонники. Такой версией с журналистами поделился источник, по его словам, близкий к ФБК, признанному иноагентом. При этом вероятность такого развития событий довольно высока, считает политический аналитик Дмитрий Журавлев.

Как сообщил СМИ информированный источник, незадолго до инцидента конфликт между Навальным и спонсорами иноагента ФБК обострился из-за долгов оппозиционера. Затем Алексея внезапно направили в Новосибирск, чтобы тот провел расследование, а в качестве помощницы выслали некую девушку из Лондона.

Ею оказалась Мария Певчих – по словам источника, именно она и отравила Навального. О женщине известно немногое: якобы она работала ассистентом одного из членов британского парламента, а сейчас владеет сетью книжных магазинов.

Навальный и Певчих, как стало известно журналистам, знакомы около десяти лет – в Сети появлялись их совместные фото. Во время поездки в Новосибирск женщина почти не отходила от оппозиционера и даже ночевала в его номере. Именно тогда, предполагает источник, она могла отравить воду в бутылке, а яд как раз подействовал спустя 15-20 часов – уже в самолете, передает "Правда.ру".

"Версия, что российского блогера попытались убрать его же хозяева, более чем правдоподобна",

– высказался Журавлев. Он считает, что спонсоры могли сделать Навального "сакральной жертвой и поводом для политического пиара". При этом политический аналитик отмечает, что оппозиционеру грозит второе покушение, которое он уже пережить не сможет, рассказал он "Экономике сегодня".

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. Немецкие врачи заявили об отравлении ядом "Новичок" и подозревают в инциденте Россию. Недавно оппозиционер вышел из комы, однако говорить пока не может.